Сенцов за время голодовки он потерял 15 килограммов - сестра

Двоюродная сестра осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан впервые посетила его в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги.



Как рассказала она изданию «Громадское», за время объявленной Сенцовым голодовки он потерял 15 килограммов.



По ее словам, сейчас он весит 75 килограммов при росте 190 сантиметров. Каплан добавила, что на данный момент врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное, анализы «не очень хорошие, но ничего критического нет». Она отметила, что Сенцову ставят капельницы.



«Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается», — сказала Наталья Каплан.



Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. 14 мая режиссер объявил голодовку, требуя освободить из российских тюрем 64 украинских граждан, которых он считает политзаключенными.

