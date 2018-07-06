С начала года 150 гражданских стали жертвами конфликта на Донбассе - ОБСЕ

С начала года СММ ОБСЕ подтвердило информацию о 150 жертв среди гражданского населения в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.



"На прошлой неделе еще шесть человек пополнили перечень жертв среди гражданского населения, который постоянно растет. С начала года СММ ОБСЕ подтвердило информацию о 150 жертв среди гражданского населения. В частности, 29 погибших и 121 раненый", - сказал он.



Напомним, ОБСЕ с начала года зафиксировала 140 тыс. случаев применения запрещенного оружия на Донбассе.

