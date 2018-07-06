Меркель рассказала о разных взглядах Германии и Венгрии на вопросы миграции

Германия хочет расширить сотрудничество с Венгрией в рамках общих проектов по защите внешних границ ЕС, но в целом взгляды двух стран на вопросы миграции существенно отличаются друг от друга.



Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.



"Мы говорили о миграции, здесь взгляды очень разнятся", - сказала немецкий канцлер.



При этом она добавила, что обе страны сотрудничают в рамках пограничного агентства Frontex, в рамках гуманитарной помощи и проектов в Северной Африке. "Такое сотрудничество следует расширять и продолжать", - отметила Меркель.

