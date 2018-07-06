Бывший тренер сборной Испании назвал победу России торжеством антифутбола‍

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2018 национальная команда выступила ниже ожиданий, но не опозорилась.



«Нельзя сказать, что Испания провела хороший турнир, но не стоит и переоценивать, насколько все плохо. Были и хорошие вещи, так что не надо быть жестокими к команде.



В игре с россиянами Испания доминировала весь матч. Мы не забили, поскольку не смогли вскрыть столь многослойную оборону. Испанские игроки были уверены, что в любой момент смогут забить. В итоге антифутбол победил сборную Испании», — заявил тренер.



Также он призвал строго не судить наставника команды Фернандо Йерро.



«К Фернандо Йерро относятся слишком жестко. Он руководил командой всего лишь в четырех играх и проделал потрясающую работу внутри федерации», — приводит слова специалиста Marca.

