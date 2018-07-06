Игрока львовских "Карпат" выгнали из команды за поддержку сборной России на ЧМ 2018

Игрока львовских "Карпат" выгнали из команды за поддержку сборной России на ЧМ 2018

Львовский футбольный клуб "Карпаты" расторг контракт с вратарем молодежной команды Михаилом Готра. Об этом сообщает 5 июля издание Zaxid.net.

Отмечается, что накануне были опубликованы скриншоты из его соцсетей, где игрок горячо поддерживает сборную России на Чемпионате мира по футболу.

В комментарии изданию в футбольном клубе "Карпаты" заявили, что не будут комментировать эту ситуацию. Нол при этом подтвердили, что контракт с 18-летним игроком действительно был расторгнут.