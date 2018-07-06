Игрока львовских "Карпат" выгнали из команды за поддержку сборной России на ЧМ 2018

Львовский футбольный клуб "Карпаты" расторг контракт с вратарем молодежной команды Михаилом Готра. Об этом сообщает 5 июля издание Zaxid.net.



Отмечается, что накануне были опубликованы скриншоты из его соцсетей, где игрок горячо поддерживает сборную России на Чемпионате мира по футболу.



В комментарии изданию в футбольном клубе "Карпаты" заявили, что не будут комментировать эту ситуацию. Нол при этом подтвердили, что контракт с 18-летним игроком действительно был расторгнут.

