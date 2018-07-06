Проезд в Киеве подорожает с 14 июля – Кличко

Разовый проезд в столичном транспорте подорожает до 8 грн с 14 июля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета в четверг. "Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы, поскольку коммунальные предприятия не могут работать в убыток и при этом предоставлять комфортные и безопасные услуги", - отметил В.Кличко.



По его словам, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.



"8 грн – это стоимость разовой поездки. Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет в среднем стоить 6,5 грн, и это ниже его себестоимости", - напомнил мэр.



Он добавил, что проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.

