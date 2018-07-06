Алена Дегрик: "Налог на выведенный капитал даст толчок развитию бизнеса в Украине"

Принятие закона о налоге на выведенный капитал создаст предпосылки для серьезного оживления украинской экономики.



Такое мнение высказала основатель и генеральный директор ФК "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.



"То, что Президент внес проект закона в парламент, не может не радовать. Конечно, законопроект еще должен пройти комитеты Верховной Рады и голосование в сессионным зале, в него, возможно, будут внесены какие-то поправки.



Но уже сейчас можно говорить о том, что после принятия закона активизируется развитие украинского бизнеса. Ведь предприниматели смогут вкладывать больше средств в развитие своего дела — налогом будет облагаться лишь та часть прибыли, которая выводится из бизнеса", — сказала она.



Эксперт также подчеркнула, что новый подход к налогообложению прибыли уже показал свою эффективность в других странах.



"В Эстонии, например, после принятия аналогичного закона, поступления в бюджет даже выросли. Потому что предприятия нарастили обороты, выросла база налогообложения.



Можно рассчитывать на аналогичные последствия и для Украины. Кроме того, трансформация налога на прибыль в налог на выведенный капитал создаст условия для создания новых рабочих мест, роста зарплат.



Поэтому законопроект однозначно можно назвать прогрессивным", — резюмировала Алена Дегрик.

