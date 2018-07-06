В Китае шесть воспитательниц детсада спасли мужчину, подняв Land Cruiser

В китайском уезде Гуань провинции Хэбэй шесть воспитательниц детского сада подняли тяжелый внедорожник, чтобы спасти попавшего под его колеса мужчину.



Утром 25 июня женщины вышли вместе с детьми на прогулку, когда за воротами детского сада прямо на их глазах произошло ДТП. Сидевший на корточках на обочине дороги мужчина оказался под колесами проезжавшего мимо внедорожника Toyota Land Cruiser, водитель которого просто не увидел человека справа от себя. Водитель затормозил, только когда уже сбил человека и подмял его под передние колеса.



Не прошло и 20 секунд, как 50-летний пострадавший был вытащен из-под кроссовера подоспевшими воспитательницами детсада. Женщины в оранжевой униформе, услышав крики с дороги, молниеносно среагировали на аварию, "как оранжевый тайфун" бросились к автомобилю и приподняли его, пишет The Daily Mail.



Приехавшая скорая госпитализировала мужчину с переломом ноги. Когда к месту происшествия прибыли представители СМИ, чтобы взять интервью у героинь, спасших пешехода, администрация детского сада с гордостью заявила, что такой личный пример спасения жизни на глазах у детей и является лучшим воспитанием подрастающего поколения.





