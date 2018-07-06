Переговоры с МВФ о цене на газ для населения продолжаются – Гройсман

Правительство Украины продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о требовании уравнять цену на газ для населения с более высокой ценой на газ для промышленности, которое является одним из ключевых для получения очередного транша кредита МВФ, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.



"С лета 2017 года это (уравнивание цен – ИФ) должно было произойти. Я этого повышения не допустил. Сейчас работаем с МВФ, с нашими партнерами, и обсуждаем возможные подходы, чтобы урегулировать эти вопросы", – сказал он на часе правительства в парламенте в пятницу.



"Как только у меня будет информация о том, чего нам удалось достичь, я обязательно об этом скажу", – отметил премьер.



Он заявил, что не хочет поднимать никаких цен в Украине вообще и хотел бы их снижения, однако должен учитывать такие факторы, как необходимость осуществлять бюджетные выплаты, обслуживать внешние долги и развивать экономику.



"Поэтому нам нужна поддержка внешних партнеров", – пояснил В.Гройсман, призвав к консолидации в сложные времена.



Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, премьер на днях предложил МВФ очередной вариант компромисса в переговорах о цене на газ, который предусматривает пакет шагов, среди которых - монетизация субсидий, либерализация рынка газа и скидка от единой цены на газ для обычных потребителей.



С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.



По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.



Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.



Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.



По ее словам, два других предусловия – внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде и соблюдение предельного дефицита госбюджета.

