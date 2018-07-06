Главе НАК Нафтогаз купили бронированный Cadillac

Главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву купили бронированный автомобиль - Cadillac Escalade. Таким образом Служба безопасности компании повысила степень его охраны.



Об этом сообщил источник ЭП.



По его словам, основное внимание было уделено предотвращению внешних (уличных) угроз жизни и здоровью Коболева.



По данным журналистов, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безпека". Она опосредованно (через ООО "Корпоративный фонд "Укртранснафта") принадлежит государственной "Укртранснафте".



До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.



В НАК "Нафтогаз Украины" не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.



Сообщается, что за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.



В 2015 году на него было совершено покушение - был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.



В тоже время источник утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы "Нафтогаза" не связано с эпизодами прошлых лет.



"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не являются релевантными для принятия вышеупомянутого решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - говорит источник.

