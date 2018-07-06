Лукаку - о Неймаре: Он не актер, его просто не могут остановить по правилам

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал частые падения игрока сборной Бразилии Неймара во время матчей.



"Он не актер. Футболисты, которые играют против него, иногда не справляются, чтобы остановить его по правилам. Потому что качество его игры вне привычных рамок. Думаю, Неймар завтра будет лучшим игроком в своей команде. Я второй раз буду играть против него, чем горжусь", – цитирует Лукаку ТАСС.



Ранее сообщалось, что за 4 матча сборной Бразилии на ЧМ-2018 Неймар провел на газоне почти 15 минут.



Матч Бразилия - Бельгия состоится 6 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2018.

