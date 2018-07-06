Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов мира

Специалисты компании Counterpoint назвали самые продаваемые смартфоны в мире, основываясь на последних данных о продажах. Оказалось, что лидерство досталось iPhone 8, который опередил своих ближайших соперников - Samsung Galaxy S9 и iPhone X. Об этом пишет MacDigger.



"Яркие рекламные компании, вроде “Снято на iPhone”, которые Apple активно продвигала в том числе на Чемпионате мира по футболу, помогли вызвать к iPhone 8 интерес покупателей из Европы и других стран", - отмечено в отчете.



На долю iPhone 8 приходится 2,4 процента рынка, в то же время на iPhone X - 2,3 процента. Что касается iPhone 8 Plus, то его показатели составили 2,1 процента.



Также в рейтинг были включены Samsung S9 Plus и S9, а кроме того - гаджеты Xiaomi, Huawei, Vivo и OPPO.

