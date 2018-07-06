Английский клуб поборется с «Ювентусом» за Роналду

«Манчестер Юнайтед», выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ), готов включиться в борьбу за 33-летнего португальского форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.



По информации издания, руководство «красных дьяволов» не теряет надежды вернуть португальца в свою команду. «Юнайтед» намеревается предложить Роналду контракт на три года. Отмечается, что в клубе готовы удовлетворить финансовые запросы игрока.



5 июля сообщалось, что Роналду согласился на предложение туринского «Ювентуса», согласно которому в Италии он сможет получать 30 миллионов евро в год. Итальянский клуб предложил «Реалу» 100 миллионов евро в качестве отступных, однако в руководстве «сливочных» рассчитывают выручить за португальца большую сумму.



2 июня Corriere dello Sport сообщило о том, что Роналду потребовал у «Реала» зарплату в 80 миллионов евро в год. Игрок озвучил финансовые запросы руководству испанского клуба через своего агента — Жорже Мендеша.



Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. В составе «красных дьяволов» он трижды становился чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Кубок Лиги и завоевал первый в карьере кубок Лиги чемпионов.

