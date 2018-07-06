В Украине запретили киоски на тротуарах

В Украине ввели запрет на установку временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба министерства.



Отмечено, что соответствующая норма содержится в новых государственных строительных нормах (ГСН) В.2.3-5: 2018 Улицы и дороги населенных пунктов, вступающая в силу с 1 сентября.



"Пешеходные зоны на то и называются "пешеходными", так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов", - пояснил нововведение Парцхаладзе.



В Минрегионе также отметили, что, согласно новым ГСН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление: дорожного ограждения и опор, рекламных конструкций, временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т. п.), люков и дождеприемников; лестницы и крылец зданий и другое.



Кроме того, документ разработан на замену аналогичных ГСН 2001 года и распространяется на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт существующих улиц и дорог.

