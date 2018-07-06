Саммит НАТО: «У» – как это здорово!

Вот как здорово и в высшей степени продуктивно и виртуозно глава МИД Павел Климкин и вся возглавляемая им украинская дипломатия работают! Министра в кургузом пиджачке «с убитого» обвиняют, что он потолстел, как «беременная баба». Но это не так! Павла просто распирает оттого, как он умело управляется с алфавитом и смог при помощи простецкой, заурядной и неприметной буквы «У» всему миру показать, какие страны по-настоящему главные на планете и за какими из них – перспектива. В умелых руках и при грамотном использовании любая буква – оружие. Но тут успех и прорыв!



До саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля сего года, еще почти неделя, а Украина уже практически в дамках, на волне мейнстрима и в фаворе: ее гарант нации и главковерх (блок-то военно-политический!) займет там достойное место. Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко уже сообщил, что Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп в Бельгии – это почти одно целое! Союзники, партнеры и друзья! Весьмирснами! Путинсъел! Победабудетзанами!



«Порошенко не только будет с ним пересекаться – они будут сидеть рядом. Сначала на заседании, посвященном Украине. Украина (Ukraine) находится там же, где и США (USA)», – отчитался Пристайко. Это вам не дурацкая буква «Р», с которой Россию и Путина не просто не приглашают в Бельгию посмотреть, как писает их славный мальчик, но и донимают санкциями. Более того, продолжил Пристайко удивлять нацию, ««мы работаем и над отдельной встречей: все это время, два дня, лидеры будут встречаться, общаться, будет достаточно оснований для того, чтобы с 29 мощными на планете лидерами встретиться, а также с очень важными для нас партнерами». А это уже вам, как говорится, не фунт изюма и не мелочь по карманам тырить. Если встреча состоится и не как Юлии Тимошенко на бегу под мужским туалетом, то это фактически заявка на успех и а марте 2019-го, на предстоящих президентских выборах. Как вы должны догадываться, дорогие товарищи, абы кого рядом в Брюсселе не сажают. Вот вы сидели? Нет. Вот то-то же...



Есть, конечно, нюансы, которые уже сейчас бросают тень на успех и омрачают его конечные перспективы. Ну, во-первых, не факт что Климкину и Пристайко удастся договориться о встрече двух гарантов, потому что старенький и взбалмошный Дональд может: а) не вспомнить, кто с ним рядом сидит; б) не захочет вспоминать демонстративно, потому что у него 16 июля встреча с Путиным. Да-да, с президентом России на букву «Р», которого в Брюссель не позвали, но специальную встречу с которым пиарят так, вроде после нее земля начнет вращаться быстрее.



Во-вторых, Трамп этот настроен решительно не Украину в НАТО интегрировать ускоренно, а деньги из членов Альянса выбивать. Ну, чтобы как и предписано, тратили на оборону 2% своих ВВП, а не увиливали, ссылаясь на трудности и надеясь на бездонный карманы США. Трамп еще раз предупредил европейцев и всех прочих натовцев, что его страна, которую он делает «великой», больше не будет «свиньей-копилкой». А если речь пойдет о деньгах и этот президент-бизнесмен решит, что его хотят «кинуть» и разойдется, то будет не до Украины. Всем. Кроме нее. Но кому она тогда там будет нужна?..



На упомянутом саммите НАТО Киев жаждет стать «аспирантом» (кто-то очень сильно надул Климкина, его мощнейших помощниц типа Ирины Геращенко и Иванны Климпуш-Цицнадзе и всех прочих украинских дипломатов, что в Альянсе есть такой статус, что Украина его достойна и что это обязательно сблизит ее с НАТО). На самом же деле такого статуса нет, а есть программа для особых партнеров Enhance Opportunity Program. Но Украина пролетает мимо нее

Протокольщики НАТО люто исхитрились и таки надули президента-ракетчика из Украины: они воспользовались французским языком, где США звучат как Etats-Unis а Великобритания – как Grande Bretagne. Это был поистине дипломатический успех мирового уровня: Кучма сидел рядом с Турцией, а Блэр и Буш-джуниор гордо и весело переместились в диаметрально противоположное место и абсолютно демократично лыбились ему в бесстыжие глаза

даже если гаранту самой древней нации будет удобно и комфортно сидеться рядом с «хозяином мира», то не совсем понятно – а что потом? Главковерх уже подписал новый закон о нацбезопасности, в котором интеграция в ЕС и НАТО записаны главными целями. Это же Петр Алексеевич хочет демонстративно отобразить в Конституции Украины, чтобы никакая сволочь не сомневалась в серьезности намерений. И на упомянутом саммите НАТО Киев жаждет стать «аспирантом» (кто-то очень сильно надул Климкина, его мощнейших помощниц типа Ирины Геращенко и Иванны Климпуш-Цицнадзе и всех прочих украинских дипломатов, что в Альянсе есть такой статус, что Украина его достойна и что это обязательно сблизит ее с НАТО). На самом же деле такого статуса нет, а есть программа для особых партнеров Enhance Opportunity Program. Но Украина пролетает мимо нее, как фанера над все тем же Брюсселем. Потому что недостойна пока. «Готова ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний пересмотр эффективности программы завершился полгода назад. ...Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту. ...То есть чисто формально эта программа не является «прорывом» или даже механизмом евроатлантической интеграции. И хотя Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, мы также должны ценить ту близость с Альянсом, которую дает нам статус особого партнера, которым является наше государство для Альянса», – уныло признал Пристайко. Не особо распространяясь, что «особым партнером» для НАТО Украина является только в головах украинских дипломатов, которые успешно обманывают и гаранта нации, и саму нацию.даже если руководители НАТО и отдельных его членов наговорят гаранту и главковерху кучу приятных слов, то никуда не денется Венгрия. Член и ЕС, и – это самое противное в данном случае – НАТО. А Будапешт хоть и согласился с тем, чтобы Порошенко под давлением США от имени Украины поприсутствовал на саммите Альянса, но по-прежнему стоит на своем: будет блокировать любые интеграционные потуги Киева, пока тот не отменит скандальный закон об образовании, дискриминирующий языковые права венгров Закарпатья. Уже вроде бы пошла информация, что стороны «добекались», но потом все вернулось на круги своя – Венгрия не собирается отступать и чмырит Украину не по-детски. И что ты тут будешь делать?гарант нации призвал ее гордиться тем, что она делает, потому что ей за это просто обязаны дать всякие вкусняшки. «Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. И этот наш вклад, наше самопожертвование, должны быть надлежащим образом оценены НАТО. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов. Это вопрос безопасности всего свободного мира», – сказал главковерх, лелея пронатовскую надежду, как девушка свою невинность в компании подвыпивших кавказцев. Но нация-то по-прежнему остается глуха и равнодушна к тому, что делают гарант и Климкин с алфавитом на пути в европейское лоно. По многим соцопросам, всего от 37% до 42% украинцев считают сегодня, что Украина должна вступить в НАТО. И процесс недоверия нарастает по мене девальвации ценностей евромайдана: например, в 2016-м сторонников сближения с Альянсом было 62%...И, наконец,подлецы уже обесценивают успех украинской дипломатии и лично Климкина с Пристайко с буквой «У». Говорят, что Украине просто повезло с рассадкой и нет никакой заслуги АП или министра внешних сношений Климкина в том, что Порошенко и Трамп посидят какое-то время рядом. Дескать, по протоколу рассадки за столом саммита первым идет генсек Альянса, затем, начиная с Албании, по кругу страны размещены по алфавиту. В любую сторону, это не важно.Но тут, как говорится, фига вам, кляузники, паникеры и просто наймиты Кремля. Мы не дадим «спаплюжить» и принизить этот успех! Я лично помню, как в ноябре 2002 второго на аналогичном саммите НАТО чмырили президента Украины Леонида Кучму. Мало того, что его туда вообще не приглашали, но он самолично приперся, так его еще и отсадили от сильных мира сего. Демонстративно, нагло и цинично использовав все тот же алфавит, с которым сегодня так ловко управляется Климкин.Напомню суть дела. Кучму тогда обвиняли в том, что он продал противоракетные установки «Кольчуги» Ираку, и никто с ним не хотел ни играться в одной геополитической песочнице, ни сидеть за одним столом. Но он, повторяю, приперся, и его вынуждены были сажать за стол по алфавиту. И если бы участники саммита сели по алфавитному порядку английского языка, то получалось бы United States – Соединенные Штаты, United Kingdom – Великобритания, и Ukraine – Украина, оказывались бы рядом. И Кучма красовался бы между премьер-министром Великобритании Тони Блэром и президентом США Джорджем Бушем-младшим. Вы представляете, под какой угрозой оказалась бы мировая демократия, которая уже Югославию отбомбила, но Ирак только собиралась! И тогда протокольщики НАТО люто исхитрились и таки надули президента-ракетчика из Украины: они воспользовались французским языком, где США звучат как Etats-Unis а Великобритания – как Grande Bretagne. Это был поистине дипломатический успех мирового уровня: Кучма сидел рядом с Турцией, а Блэр и Буш-джуниор гордо и весело переместились в диаметрально противоположное место и абсолютно демократично лыбились ему в бесстыжие глаза. Во славу демократии! Я работал на том саммите как журналист и в полной мере насладился ее победой. Еще бы! Так опозорить и повергнуть «ворога», указав ему на место! Нынешний гарант нации, как мы видим, не таков – его не гонят......Но вот что самое удивительное? Кучма на том саммите, игнорируя неодобрительные взгляды демократов, блистательно выступил и смог убедить, что Украина – за НАТО и идет к ней семимильными шагами. Более того, во время этого саммита, 21 ноября 2002 года, Кучма поменял премьер-министра Анатолия Кинаха на – да-да, вы не поверите! – Виктора Януковича. И эта будущая «кровавая панда» Украины развила такую бурную деятельность по сближению НАТО и Украина, что тогдашний генсек Альянса лорд Джордж Айла Макнилл Робертсон отзывался о нем, как о самом искреннем и последовательным натовце Украины. Потом, правда, и НАТО, и ЕС, и США приложили максимум усилий, чтобы в 2004-м отогнать от власти в Украине и Кучму, и «лучшего пронатовца», но то уже другая история...Но вступать в НАТО по-любому надо, потому что угрозы, они повсюду. Буквально вчера и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напророчила Украине восстание машин. Конкретнее – сушилок для рук в туалетах, ну, там, где они есть. «Результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья. Почти как в хорроре о восстании машин – они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки. Поэтому когда вы моете руки после туалета, а затем высушиваете с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете», – сурово предупредила Ульяна еще живых земляков. Бороться с коварными и безжалостными сушилками она предлагает мужественно – вовремя меняя фильтры в них. Особенно в местах общественного пользования, где подчас такое творится, что не все и в ЛГБТ-сообществе знают. А как побудить озверевшие машины без НАТО? И важно же знать, на чьей стороне Трамп?..