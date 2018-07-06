Князев назвал версии убийства полицейского в Киеве

Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства полицейского Дмитрия Глушака в Шевченковском районе Киева, одна из которых - что преступление связано с его служебными обязанностями. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"В течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство совершено с целью ограбления. Другая - убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял пострадавший", - цитирует пресс-служба С.Князева.



По его словам, к расследованию убийства привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.



"Немедленно была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят лучшие специалисты Национальной полиции. Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины. Думаю, что мы отчитаемся перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения", - отметил глава Нацполиции.

