От взрывов Молота погибли 12 человек - журналистка

От разрыва минометов Молот в Украине уже погибли по меньшей мере 12 человек. Число жертв технической неисправности украинской разработки оружия подсчитала журналистка Ольга Решетилова, о чем она сообщила в пятницу, 6 июля, в своем Facebook.



"Прошло ровно два года со времени первого разрыва миномета Молот на полигоне Широкий лан. Тогда погибли два человека. С тех пор от разрыва Молотов погибли, по меньшей мере, 12 человек. Айдар, 72 бригада...", - написала она в соцсети.



По ее словам, активисты неоднократно пытались привлечь внимание к тому, что с Молотами есть проблема.



"Эксперты-металловеды утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам, она мягче, чем это должно быть. Для того, чтобы это выяснить наверняка, нужно элементарно провести материаловедческую экспертизу. Но нам сказали не лезть. Ибо мы тупые гражданские и ничего не понимаем. Командиры, которые указывали МО на проблемы Молотов, видимо, тоже не понимают. И вот сегодня снова: 3 погибших, 9 раненых на Ровенском полигоне", - отметила Решетилова.



В то же время в Министерстве обороны считают основной версией чрезвычайного происшествия на Ровенском полигоне нарушение мер безопасности.



"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - доложили в ведомстве.

