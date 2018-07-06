Дотации госшахтам составляют 3 млрд грн в год – премьер

Себестоимость угля, добываемого украинскими государственными шахтами, остается существенно выше его цены продажи, что требует от государства ежегодно 3 млрд грн дотаций, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.



"Нам нужна абсолютно новая политика в угольной отрасли. И такое задание перед министерством стоит. Я считаю, что за это несет персональную ответственность министр (энергетики и угольной промышленности) Игорь Насалик", – сказал премьер на часе правительства в Верховной Раде в пятницу.



По его словам, в текущем году для выплаты зарплат шахтерам и погашения долгов по ним из бюджета необходимо дополнительно выделить еще 1,5 млрд грн.



И.Насалик сообщил, что в ближайшие дни на погашение долгов будет направлено 324 млн грн, а полностью эту проблему планируется решить до конца года путем принятия соответствующего закона в парламенте.



Глава Минэнергоугля также пожаловался, что в пятницу рано утром к нему пришла делегация с "подвыпившими" шахтерами во главе с руководителем Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаилом Волынцом. По словам министра, он вызвал для тестов соответствующие службы, сам прошел такой тест, тогда как шахтеры отказались это сделать.



В ходе часа правительства депутат Сергей Сажко заявил, что в настоящее время накоплены долги по зарплате перед шахтерами за три месяца, и в следующий вторник ожидается очередная их акция протеста в Киеве.

