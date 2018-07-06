Трамп заявил о пожизненной подготовке к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовился к встрече с российским лидером Владимиром Путиным всю жизнь. Такие слова он произнес во время выступления перед сторонниками в американском штате Монтана, передает CNN.



«Буду ли я готов [к встрече с Путиным]? Абсолютно. Я к этому всю свою жизнь готовился», — сказал глава Белого дома.



Он также отметил, что «ладить с Россией и с другими странами — это хорошо».



Главы двух государств встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и в Украине, предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и другие вопросы.



Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

