Мэр Киева вернется на ринг

Мэр Киева, "вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко осенью вновь выйдет в ринг против бывшего абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса во время проведения в Киеве 56-го конгресса WBC с 30 сентября по 5 октября 2018 года.

"Это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительной аукциона. Подробности аукциона и формат боя пока что не афишируются", - сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.



Как известно, 21 июня 2003 года состоялся знаменитый бой между В.Кличко и Л.Льюисом. Драматический поединок, позднее признанный "боем десятилетия в супертяжелом весе", был остановлен врачом из-за рассечения у украинского боксера. На момент остановки украинец выигрывал по оценкам всех трех судей со счетом 58:56. Л.Льюис благодаря той победе сохранил чемпионский пояс, матч-реванш между боксерами не состоялся, и вскоре британец завершил карьеру.



Конгресс WBC впервые в своей истории пройдет в Киеве. В столицу Украины прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.