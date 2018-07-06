Макрон променял нищих на футбол и взбесил народ

На президента Франции Эммануэля Макрона, которого противники называют «президентом богачей», обрушилась критика после того, как он предпочел поездку на чемпионат мира по футболу решению проблемы бедности в стране. Об этом сообщает The Local.



Французский лидер отложил оглашение плана помощи 8,7 миллиона граждан, находящимся за чертой бедности, чтобы посетить мундиаль, проходящий в России.



Решение правительства о помощи беднякам должны были озвучить во вторник, 10 июля. Однако после того, как футбольная сборная Франции обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата, где 6 июля встретится с командой Уругвая, президент принял решение посетить Россию, если французы выйдут в полуфинал и сыграют 10 июля.



О намерении посетить мундиаль, если национальная сборная пройдет так далеко, Макрон говорил еще в мае, пишет газета. Однако, по словам министра здравоохранения страны Аньез Бузин, которая принимала участие в разработке плана, поездка президента может задержать представление программы. В то же время некоторые политики отмечают, что оно может быть отложено до сентября.



В соцсетях противники обвинили Макрона в цинизме и напомнили, что «бедность не может ждать».



В правительстве намерение президента отправиться в Россию в день объявления программы объяснили тем, что «такие заявления не делаются в день важного матча», и отметили, что не только футбол является причиной задержки.

