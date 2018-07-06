Илон Маск придумал, как спасти застрявших в Таиланде детей

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск отправил в Таиланд группу инженеров, чтобы те помогли в поиске способов спасения подростков, застрявших с тренером в одной из пещер на севере страны. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, предполагается, что технология, имеющаяся у компании Маска Space Exploration Technologies Corp. поможет установить точное нахождение пропавших людей под поверхностью.



Кроме того, в Таиланд отправят мощные заряженные литий-ионные аккумуляторы Powerwall производства компании Tesla Motors, необходимые для работы насосов, откачивающих воду из пещеры. Об этом сообщил СМИ представитель Маска. Пока не ясно, приняло ли правительство Таиланда предложение Маска.



В своем твиттере Маск предложил новый способ спасения детей — протянуть к детям нейлоновую трубу и надуть ее воздухом, по которой они могли бы выбраться к выходу.

