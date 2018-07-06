Парубий не теряет надежду на обновление состава ЦИК на следующей неделе

Перевнесение президентом списка кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии может отложить рассмотрение вопроса об обновлении состава Центризбиркома, заявляет спикер Верховной Рады Андрей Парубий, выражая надежду на то, что парламент обновит состав ЦИК на следующей неделе.



"Могу сказать, что есть ещё надежда, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.



Спикер отметил, что есть несколько вариантов, каким образом рассматривать кадровый вопрос, когда на 13 вакантных позиций в ЦИК есть 14 внесенных кандидатур.



По словам А.Парубия, если рассматривать вариант перевнесения президентом представления по кандидатам в ЦИК в парламент, то это может отложить обновление состава Комиссии.



"Если будет перевнесено представление, и там будет хоть один новый человек - это ещё полтора месяца спецпроверки", - пояснил он.



"Я могу высказать свою надежду, чтобы новый состав был сформирован как можно скорее", - сказал спикер.

