В торговой войне появились новые жертвы

Китайский производитель смартфонов ZTE сменил руководство по требованию властей США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, направленные Гонконгской бирже.



Компания уволила главного исполнительного директора (CEO) и еще пятерых топ-менеджеров, включая финансового директора. Все они больше не будут занимать никаких постов в ZTE. Чжао Сяньмина во главе корпорации сменил бывший президент телекоммуникационного и облачного подразделения Сю Цзыян. Новым финансовым директором стала Ли Ин, до этого занимавшая должность вице-президента финансового департамента.



В январе США наложили на ZTE санкции за запрещенные поставки в Иран и КНДР — ей выписали штраф в 1,2 миллиарда долларов. Часть этой суммы было разрешено выплатить с отсрочкой.



В апреле Минфин США заявил, что ZTE не выполняет всех условий заключенного с Вашингтоном соглашения. Компании было запрещено в течение семи лет закупать продукцию американских производителей. После этого она объявила о приостановке операционной деятельности. При этом отмечалось, что она имеет необходимый финансовый запас и намерена выполнять все свои обязательства.



Ограничения совпали по времени с торговой войной, начатой США против Китая, Евросоюза, Канады, Мексики и ряда других стран.



22 мая стало известно, что США и Китай согласовали условия снятия запрета. Для этого ZTE должна была провести масштабные перестановки в руководстве.



4 июля американский Минфин разрешил ZTE частично возобновить операции. Компания обязалась полностью выполнить требования властей к 1 августа.

