Бойко предлагает использовать опыт Колумбии для достижения мира в Украине

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что прямые переговоры со всеми сторонами конфликта являются единственным путем для достижения мира в Украине.



Об этом говорится на официальном веб-сайте политической партии ОБ.



"Сегодня была очень интересная встреча с экс-министром внутренних дел Колумбии Хуаном Фернандо Кристо, который участвовал в проведении переговоров, подготовке и подписании мирного соглашения с повстанцами, которые воевали против колумбийской армии в течение 52 лет. Было убито более 200 тыс. человек, это была страшная трагедия. Президент Колумбии проявил политическую волю, когда пошел на прямые переговоры с повстанцами", - рассказал Бойко.



Он отметил, что это яркий пример того, что нужно делать, чтобы достичь мира на востоке страны.



"Это был пример, какой должна быть ситуация в нашей стране: прямые переговоры со всеми сторонами конфликта. Тогда в Колумбии они сели за стол переговоров – и руководители партизан, и руководители вооруженных сил, и родственники погибших, и все отработали совместный механизм, каким образом прекратить войну и прийти к мирному урегулированию", - сказал оппозиционный политик.



Бойко подчеркнул, что для достижения мира в Украине нет другого пути, кроме прямых переговоров, идя на компромиссы, со всеми участниками военного конфликта. То, что Украине нужен мир, понимают сегодня все граждане нашей страны, кроме власти.



"Война – это самая большая проблема, которая есть на сегодня в стране. Но нынешняя власть самоустранилась от переговоров по завершению конфликта, а именно этого хотят все люди. Власть ждет, что кто-то за неё решит этот вопрос, а это неправильно. Мы ("Оппозиционный блок") неоднократно заявляли о своей готовности участвовать в переговорах ради установления мира в Украине", - сказал сопредседатель оппозиционной силы.

