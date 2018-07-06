«Интер» покажет новый сериал украинского производства

В воскресенье, 8 июля, в 18:00 телеканал «Интер» покажет премьеру 4-серийной детективной мелодрамы «Роковая песня». Телезрителей ждет запутанная киноистория, героям которой предстоит разгадать тайну забытой мелодии и остановить череду загадочных убийств. В главных ролях – Мария Буравлева, Жанна Эппле, Никита Салопин и Михаил Грицык. Режиссер картины – Александр Басаев («Другая женщина», «Редкая группа крови», «Дом с сюрпризом»). Производство – «Компания Будущее» (Украина).



Детективная мелодрама «Роковая песня» – это история о талантливой девушке-реставраторе Лере Миловой, которая слишком остро воспринимает фальшь, как в звучании музыкальных инструментов, так и в личной жизни, поэтому отказывается от предстоящей свадьбы. В городе, где она живет, происходят загадочные убийства женщин. Рядом с погибшими всегда находят обломки одной и той же музыкальной пластинки, и именно Лера может разгадать, что за полузабытая мелодия на ней записана.



«В основу сценария телесериала «Роковая песня» легла реальная история песни «Мрачное воскресенье», написанной венгерским композитором Реже Шерешем, – рассказывает Ольга Неверко, продюсер сериала. – Эта композиция в 30-е годы прошлого столетия стала международным хитом и вошла в историю как песня самоубийц: прослушав ее, молодые женщины уходили из жизни. В руках у каждой находили ноты, а все трагедии происходили исключительно по воскресеньям. Криминальная линия телесериала построена на том, что маньяк, зная историю «Мрачного воскресенья» в исполнении Петра Лещенко, совершает ряд убийств молодых женщин, внешне похожих на бросившую его жену».



Главные роли в картине исполнили известные актеры: Мария Буравлева, Жанна Эппле, Никита Салопин и Михаил Грицык. Зрителей ждет много сюрпризов. Например, актриса Жанна Эппле («Евлампия Романова», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…») сыграла учительницу музыки, которой необходимо подобрать мелодию песни «Мрачное воскресенье». Специально для этой роли Эппле научилась играть на фортепиано. Также актриса для создания образа творческой женщины изменила имидж и стала блондинкой.



Съемки «Роковой истории» проходили в Одессе в ноябре 2016 года, в сезон дождей и опавших листьев. Красивую натуру нашли на территории Одесского ботанического сада.



Кроме того, съемочная группа столкнулась с еще одной трудностью – впечатлительностью актеров. Во время съемок они отказывались участвовать в сценах с убийствами. Согласно актерским суевериям, если сыграть смерть на экране или на сцене – подобное может повториться и в жизни. Поэтому «трупы» пришлось изображать членам съемочной группы. Они оказались не робкого десятка, к тому же знали: чтобы избежать неприятных последствий, нужно всего лишь договориться с оператором, чтобы после команды «Стоп! Снято!» он не выключал камеру, ведь если «умерший» посмотрит в объектив, улыбнется и покажет язык, с ним ничего плохого не случится.



Удастся ли главной героине сериала разгадать тайну убийств и встретить свою настоящую любовь? Смотрите уже в это воскресенье, 8 июля, в 18:00 на телеканале «Интер».

