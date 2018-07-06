Год назад Саакашвили не нашел, что ответить, когда Медведчук сравнил его с «ублюдками с кучей гражданств», - Куракин

Говорить о судьбе Олега Сенцова стало модным трендом украинской политики. Неудивительно, что на тему Сенцова высказался и бывший губернатор Одесской области, бывший гражданин Украины, прозябающий на голландских хлебах Михаил Саакашвили, пишет в своем блоге Алексей Куракин.



По словам блогера, правящие политики демонстрируют откровенный цинизм, ведь всего лишь два года назад они точно так же истерично требовали «Free Savchenko!». Правда, напоминает Куракин, флешмобы и скандалы не помогли освободить Савченко - о ее обмене в 2016 году с Путиным договорился Медведчук.



«В итоге флешмобы и скандалы не помогли Савченко - ее освободил оппозиционный политик Виктор Медведчук, который вместо показушных действий просто разработал юридическую формулу для обмена Савченко на двух российских военнослужащих, а затем договорился с российским президентом Путиным о ее помиловании», - констатирует Куракин.



Как отмечает блогер, Саакашвили заговорил о Сенцове, чтобы напомнить о себе, ведь в украинской политике его почти забыли. Именно так Куракин расценил призывы Саакашвили арестовать Виктора Медведчука.



«Находясь в Голландии, экс-реформатор с подмоченной репутацией «очень демократично» потребовал немедленно арестовать лидера общественной организации «Украинский выбор – Право народа» Виктора Медведчука. Дескать, если арестовать Медведчука, то президент РФ Владимир Путин быстренько согласится поменять Сенцова на украинского политика», - сообщает блогер.



Блогер напоминает, что несмотря на конфликтный стиль поведения экс-президента Грузии, большинство украинских политиков боялись конфликтовать с ним. А Медведчук жестко поставил его на место, публично сравнив с «ублюдками с кучей гражданств», после чего Саакашвили просто не нашел, что ответить.



«Сам Саакашвили умудрился перессориться со всеми значимыми украинскими политиками, начиная с президента Порошенко. Но украинские политики боялись в открытую конфликтовать с представителем США и Сороса. Единственным представителем политической элиты, кто жестко поставил гастролера на место, стал Медведчук, который в мае 2017 года сравнил Саакашвили с «ублюдками с кучей гражданств», которые «сначала предают свою родину, а потом и приютившую их Украину в угоду своему маниакальному стремлению к власти», - отмечает Алексей Куракин.



Кстати, подчеркивает блогер, в отличие от Саакашвили, Медведчук имеет только одно гражданство – Украины.



«Унизительная депортация стала жирной точкой в карьере Саакашвили в качестве украинского политика. Теперь комик Зеленский котируется много выше, а от рейтинга Саакашвили остался, образно говоря - лишь недожеванный галстук.



И Саакашвили это понимает лучше всех, поэтому любым способом пытается о себе напомнить. Кошмар для любого политика – когда равнодушие и забвение электората начинает для него воплощаться в жизнь. Отсюда – попытка напомнить о себе любой ценой, пусть даже с помощью угроз в адрес оппозиционного политика, у которого, в отличие от Михо, гражданство только одно – Украины», - поясняет Алексей Куракин.

