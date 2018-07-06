Гончаренко: Есть еще неделя для решения вопроса обновления ЦИК

Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко подчеркивает, что в Верховной Раде происходит затягивание назначения новых членов Центральной избирательной комиссии и создана "коалиция за сохранение Охендовского".



"Если мы снова отзовем представление (на членов ЦИК – ИФ), то это будет праздник для Охендовского, и он еще несколько месяцев остается председателем ЦИК. Наши парламентские коллеги должны услышать, что есть требование общества об обновлении ЦИК. У нас есть еще один сессионная неделя и, надеемся, депутаты услышат требование общества, которое БПП просто артикулирует", - сказал А.Гончаренко в кулуарах Верховной Рады, сообщает пресс-служба БПП.



По его словам, в парламенте сейчас образовалась "коалиция за сохранение Охендовского".



"Уверен, что такая коалиция будет нестабильной, потому что такие вещи нельзя объяснить обществу. Единственная реальность - вчера сохранили Охендовского и его товарищей в ЦИК. Кому это выгодно, то главными были: "Народный фронт", "Батькивщина", "Видродження", которые не дали голоса за обновленный состав ЦИК. Сейчас в Верховной Раде БПП - это единственная сила, которая требует изменить состав ЦИК", - отметил замглавы фракции.



А.Гончаренко также заверил, что в Украине не будет чрезвычайного положения: "Это все ложь, будут выборы в стране. И люди в конституционный срок сами выберут, кого они хотят в парламенте. Единственное, чего люди не хотят, чтобы результаты выборов считал Охендовский".

