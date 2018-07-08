В ОБСЕ призвали Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с законопроектом на Украине, который предоставляет право правоохранителям блокировать доступ к информационным ресурсам без решения суда, и призвал Киев пересмотреть его.



"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и обеспечить баланс между проблемами безопасности и правом жителей на свободное выражение и свободные СМИ", — говорится в заявлении Дезира, распространенном пресс-службой организации.



Законопроект предоставляет право Службе безопасности Украины без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого, помимо решения суда, может быть решение прокурора, следователя, согласованное с прокурором, или решение Совета национальной безопасности и обороны. Без решения суда ресурс можно будет заблокировать на 48 часов.



Согласно законопроекту, основанием для блокировки ресурса без решения суда является "распространение через этот ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления".

