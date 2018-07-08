Вышинскому предъявили подозрение в незаконном хранении оружия

Украинская прокуратура предъявила арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому подозрение в незаконном хранении оружия в дополнение к подозрению в госизмене, сообщили в пятницу в ведомстве.



Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906" и договор с МИА "Россия сегодня". В пресс-службе агентства при этом удивились, что у Вышинского нашли не танк. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что арестованному в Киеве руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому рисуют образ комиссара с наганом, но Россия не вооружает журналистов.



"Вышинскому К.В. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что подозрение предъявлено 6 июля.



По данным ведомства, экспертиза подтвердила, что изъятый ранее у Вышинского предмет оказался пистолетом Browning M1906.



Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.



Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.



В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

