Лавров: Путин и Трамп обсудят Украину, Сирию и "все, что захотят"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля поговорят о Сирии и Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что лидеры обсудят "все, что захотят". "И Сирия будет обсуждаться, и Украина будет обсуждаться. Все, что они захотят обсудить, они обсудят", — сообщил журналистам российский министр.

"Какой-то формальной бумаги не будет. Оба президента достаточно опытные и влиятельные люди для того, чтобы самим определиться, что им обсуждать", — добавил глава МИД РФ.

