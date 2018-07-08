"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж иск о пересмотре тарифа на транзит

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж обновленное требование о пересмотре тарифа на транзит газа, за счет чего компания рассчитывает получить от "Газпрома" дополнительно $11,58 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе украинской компании.



"Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО "Газпром", - говорится в документе. - Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд, не считая процентов".



Однако позднее "Нафтогаз" опубликовал обновленный пресс-релиз, в котором уточнил, что требует пересмотра тарифов с марта 2018, а не с 2013 года.



В "Нафтогазе" заявили, что в марте 2018 года компания направила "Газпрому" запрос на пересмотр тарифа и инициировала соответствующие переговоры. "Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню", - сообщается в пресс-релизе. По мнению украинской компании, "Газпром" занял на переговорах неконструктивную позицию", что и стало причиной повторного иска в арбитраж.



С 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу. Оба истекают в конце 2019 года. С 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром", в свою очередь, не прокачивал через Украину договоренный объем газа. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.



В рамках разбирательств по делу о транзите "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством. В ответ Киев тогда заявил, что подготовит новое судебное требование с учетом высказанных судом замечаний.

