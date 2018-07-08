Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР

Министерство информационной политики (МИП) Украины обратилось с письмом к руководству Facebook, в котором обвинило компанию в "ограничении свободы слова" украинских пользователей, а также в содействии по распространению информации из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ведомство просит руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook "как средства ограничения свободы слова украинских активистов, и вместо этого принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании".



Ранее президент Украины Петр Порошенко пригрозил основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, что "поработает" с ним, если у пользователей будут проблемы с конфиденциальностью.

