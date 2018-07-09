Во Львове мужчина погиб при взрыве гранаты в жилом доме

Мужчина погиб, а женщина получила ранения в результате взрыва гранаты в доме во Львове, сообщается на сайте городской мэрии.



"Взрыв произошел в квартире на первом этаже в 16.41. В результате взрыва в квартире повреждены окна. Погиб человек 54 лет. Смерть наступила до приезда медиков. Травмы получила женщина 45 лет. Она госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении на сайте мэрии в воскресенье.



Сообщается, что месте, где взорвалась граната в доме № 57 на улице Некрасова работают все службы, угрозы жизни жильцов данного дома нету, самому дому тоже ничего не грозит.



На сайте национальной полиции Украины сообщается, что все обстоятельства взрыва на месте выясняет полиция.

