Болезнь Альцгеймера предлагают лечить обычным аспирином

Медицинский центр Университета Раш предлагает использовать аспирин в рамках терапии болезни Альцгеймера, передает "Новости Mail.RU". По словам ученых, ежедневный прием малых доз аспирина позволит ослабить проявления болезни. Исследования показали: патологические изменения в головном мозге, вызываемые амилоидными бляшками, можно уменьшить с помощью аспирина.



Данный препарат стимулирует лизосомы - компоненты клеток, помогающие выводить клеточный мусор. Сообщается, что в рамках эксперимента ученые в течение месяца вводили перорально модифицированным мышам с патологией мозга небольшие дозы аспирина. Это приводило к повышению уровня белка TFEB и к стимуляции лизосом. Как результат, количество амилоидных бляшек в головном мозге сокращалось.



Между тем, аспирин не так уж безопасен. Другое исследование говорит: ежедневный прием аспирина почти в 2 раза повышает риск развития меланомы у мужчин. Выводы сделаны по итогам анализа данных около 200000 человек в возрасте от 18 до 89 лет. До этого у добровольцев рак кожи не выявляли. Из них выделили группу тех, кто принимал аспирин ежедневно на протяжении года и более с периодом последующего наблюдения не менее пяти лет.



Оказалось, у мужчин, регулярно пьющих аспирин, риск развития меланомы повышен в 1,83 раза по сравнению с остальными. А вот у женщин данную зависимость ученые не выявили. Причина, вероятно, кроется в том, что мужской организм в принципе вырабатывает меньше защитных ферментов (супероксиддисмутаз и каталаз).

