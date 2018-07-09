Три гамбургера в неделю повышает риск развития астмы

За последние десятилетия блюда из фастфудов стали частым компонентом рациона многих людей. Однако зачастую они содержат большое количество калорий, жира и провоцируют ожирение. Оно, в свою очередь, является фактором риска воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, пишет The Deccan Chronicle.



Китайские исследователи выяснили, что всего три гамбургера в неделю значительно увеличивают вероятность развития астмы. Жирные кислоты, содержащиеся в этом калорийном блюде, стимулируют выделение веществ, связанных с воспалительной реакцией. Это может способствовать возникновению астмы и других болезней верхних дыхательных путей.



Булочка гамбургера усугубляет ситуацию. Мука, входящая в ее состав, поддерживает воспаление дыхательных путей при астме. Кроме того, блюда из фастфуда занимают место овощей и фруктов в рационе, что также не идет на пользу организму. Фрукты и овощи содержат множество веществ, защищающих от воспаления.

