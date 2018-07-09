Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой

Хорватский футбольный союз (HNS) призвал игроков национальной сборной воздержаться от заявлений с политическим подтекстом, говорится в заявлении на сайте союза.



Сборная Хорватии в субботу в Сочи в серии пенальти победила команду России в матче 1/4 финала чемпионата мира. Позднее в интернете появился ролик, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида воскликнул "Слава Украине", а экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Оба они в прошлом игроки киевского "Динамо".



"HNS подчёркивает, что эти слова были связаны исключительно с многочисленной поддержкой, полученной из Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере. Несмотря на это, HNS предупредил Виду и Вукоевича, а также других представителей команды, что им следует воздержаться от любых высказываний, которые могут быть интерпретированы в политическом контексте", — говорится в заявлении HNS.



В воскресенье ФИФА вынесла Виде предупреждение. Как сообщали СМИ, игроку могла грозить дисквалификация.

