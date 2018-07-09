Роналду отказался от зарплаты в 200 миллионов евро в Китае

В истории с грядущим уходом форварда сборной Португалии Криштиану Роналду из мадридского Реала новый, любопытный поворот.



Оказывается, один из клубов китайской Суперлиги предлагал знаменитому футболисту контракт, но получил отказ. Об этом сообщает испанское издание Marca.



По данным источников газеты, речь шла о контракте на два года с зарплатой в 100 миллионов евро за сезон. То есть за два года "командировки" Роналду мог быпополнить свой банковский счет кругленькой суммой в 200 миллонов евро.



Однако столь заманчивое предложение португалец отклонил.



Кстати, о переходе Роналду в итальянский Ювентус могут объявить уже 10 июля.

