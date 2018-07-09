Супрун рассказала, почему детям важно играть на улице

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам новую порцию советов. В Facebook чиновник рассказала, почему важно играть с ребенком на улице.



Супрун отмечает, что исследования показывают, что активные игры вне помещения, стимулируют мозг и помогают детям развить интуицию, навыки к планированию и организации, улучшают креативность, развивают аналитическое мышление и воспитывают ответственность.



"Детям нужно учиться работать в команде. В отличие от помещения, пространство на улице почти не ограничено. Благодаря этому дети становятся более открытыми, поэтому легче соглашаются играть в командные игры, общаться и заводить новых друзей", - рассказывает и.о. главы Минздрава.



Она считает, что детям нужно учиться рисковать, учиться планировать и делать выбор.



"И поиграть в мяч, и построить халабудку, порисовать или поесть алычи с дерева. На улице дети самостоятельно планируют, выбирают и придумывают свои активности. Это воспитывает навыки, которые помогут им научиться планировать, определять приоритеты, решать проблемы, вести переговоры и выполнять несколько задач одновременно", - подчеркнула Супрун.



Чиновник подчеркивает, что детям ежедневно нужен как минимум час физической активности.



Супрун напомнила, что они также нуждаются в получении солнечных лучей и витамина D.



"Он важен для многих процессов в организме: от развития костей до нормального функционирования иммунной системы. А также способствует здоровому сну и улучшению настроения. Детский организм лучше будет функционировать, когда каждый будет получать определенное количество солнечных лучей", - добавила она.

