Безвиз – уже не безвиз?

Халява, сэр, имеет свойство быстро заканчиваться. 5 июля Европарламент утвердил введение, по сути, электронных виз для граждан безвизовых стран, включая Украину. С 2021 года мы уже не сможем, как сказал президент на церемонии вступления в силу безвиза в любой момент «выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу». Надо торопиться. Особенно тем, кто намылился в Европу на заработки. Тем более, что система может заработать и раньше объявленного срока...



Безвиз открыл дорогу в Европу миллионам украинцев с теневыми доходами, у которых есть деньги на поездку, но им было сложно доказать наличие постоянной высокооплачиваемой работы и свою финансовую состоятельность. Особенно острой эта проблема стала после обвала гривны в 2014 году, когда зарплаты 99% работающих в долларово-евровом эквиваленте обесценились до размера по европейским меркам “математической погрешности”.



У любого консульского чиновника возникал логичный вопрос: как ты собираешься путешествовать по Европе, если у тебя зарплата 200 евро в месяц в лучшем случае? Правда, наши соседи вошли в положение страны с 50%-ми теневой экономикой и стали требовать подтвердить финансовую состоятельность другими, порой, весьма оригинальными способами.



Поскольку для пребывания в странах Шенгенской зоны, как правило, надо иметь минимум 50-70 евро на каждый день, то для получения, скажем, годовой визы — 180 дней в общей сложности и 90 дней в полгода желательно было предъявить справку из банка о наличии текущего счета с активным движением средств по нему на сумму 4000-5000 евро. В 2014 году, когда началась пресловутая “банковская чистка” и НБУ закрывал банки каждый день, народ просто боялся держать такую сумму на счету.



Европа и тут пошла нам на встречу. И разработала систему специальных “туристических” счетов в отдельных банках с иностранным (европейским) капиталом. На такой счет достаточно было закинуть 1000 евро, но доступ к деньгам открывался только с момента пересечения границы Шенгенской зоны. И точно так же закрывался, когда вы возвращались на родину.



Чтобы попасть в страны Шенгенской зоны нужно будет заполнить электронную заявку и оплатить 7 евро. Сумма, на первый взгляд, смешная, но она тоже имеет значение: фактически вы предъявляете для “досмотра” свою банковскую карту. К 2020 году уже вступят в силу соглашения, позволяющие европейским государственным структурам просматривать частные счета в иностранных банках

Так что у всех, кто хотел выпить чашечку кофе, посетить Венскую оперу, трудоустроиться в Европе, осесть там и забрать семью — осталось совсем немного времени для реализации своей личной евроинтеграционной мечты. Потом скромное обаяние безвиза может быть подпорчено железным занавесом виртуальных виз

Все это создавало дополнительные сложности, суету и коррупционную инфраструктуру. С открытием безвиза ушел в небытие целый пласт “визовых решальщиков” за деньги. Исчезли рекламные объявления “Сделаем Шенген”, “Организуем приглашение”, “Справки с места работы для получения визы” и т.д.Возле киевского визового центра на Подоле, где еще год назад кипела жизнь, стало тихо и безлюдно. Съехали даже киоски, продававшие полуфиктивные страховки, хотя эта штука осталась нужна. Но покупать ее теперь приходится в интернете или у турфирм. Фирмы (те, что не закрылись) с оформления туристических виз переквалифицировались на рабочие и студенческие визы.А вот огромного прироста индивидуального туризма, который прогнозировали в прошлом году, не случилось. Люди, как и прежде, в большинстве своем ездят отдыхать в турецко-египетские олл-инклюзивы или в краткосрочные автобусные туры по путевкам. На то, чтобы свободно бродить по Европе, у большинства не хватает ни денег, ни опыта. Кто раньше так путешествовал, тот и сейчас летает “в Париж, по делу, срочно”.Что меняется после принятия решения о создании Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (European Travel Information and Authorization System, сокращенно – ETIAS)? Как сказано в официальном сообщении, граждане стран, освобожденных от визовых требований, должны будут перед поездкой в ЕС получить разрешение на въезд. Не будем лукавить: фактически речь идет о новой форме виз. Они будут трехлетними и виртуальными. Но все-таки это уже не безвиз.Чтобы попасть в страны Шенгенской зоны нужно будет заполнить электронную заявку и оплатить 7 евро. Сумма, на первый взгляд, смешная, но она тоже имеет значение: фактически вы предъявляете для “досмотра” свою банковскую карту. К 2020 году уже вступят в силу соглашения, позволяющие европейским государственным структурам просматривать частные счета в иностранных банках. Если на карточке окажется подозрительно мало денег, появится дополнительный повод отказать во въезде.Всего таких поводов будет великое множество. Помимо общей информации (имя, дата и место рождения, пол, гражданство срок действия загранпаспорта, домашний адрес и проч. контакты), путешественнику придется ответить на целый ряд вопросов.Это вопросы о судимости, о наличии административных решений, частоте поездок за границу и т.д. Для разных стран вопросы в анкете могут отличаться. Например, у граждан Латинской Америки могут поинтересоваться не находились ли они в зонах эпидемических рисков. А у граждан Украины – о пребывании в зонах войны или конфликта.Самый безвинный ответ может оказаться роковым. Например, в одну из прошлый поездок в Европу вы могли брать напрокат машину и нарваться на штраф. Штрафы во многих странах доходят до “адресата” очень долго — через полгода или даже год. Т.е. о неоплаченном штрафе заявитель может и не знать. А вот электронная система, скорее всего, знать будет. И не даст “добро”, поскольку ответ ей покажется неискренним. А если и даст, то может передумать и отменить уже одобренную заявку.Так же большие проблемы ожидают человека, который часто пересекает границу (ездит на заработки или в командировки). Опять же, компьютер — это бездушная машина, и ему, в отличие от визового офицера, не объяснишь, почему ты все время мотаешься в Польшу или Германию. Он делает вывод, что данное лицо может быть “эмиграционно опасно” и отсекает его на всякий случай. При этом не ясно, что делать людям, получившим отказ: ни сроков повторной подачи прошения, ни порядок обжалования пока неизвестны.За год с момента введения безвиза во въезде в страны Европейского Союза было отказано 37,5 тыс. украинцев. Кто-то скажет, что это капля в море из полумиллиона тех, кто воспользовались преимуществами визовой свободы. Но с другой стороны — это еще как посмотреть. На самом деле количество “отказников” не такое уж и маленькое. И, по всей видимости, дальше будет расти.В целом очевидно, что Европа уже устала от собственного либерализма. Безвизовый режим — это вопрос доверия к странам, которым он предоставлен. Очевидно, что градус этого доверия снижается. А недоверия — растет. Поэтому европейская бюрократия начала искать выход. И нашла его в системе информации и авторизации путешественников.Как отметил докладчик Европарламента Кинга Гал, представляя новинку: “ETIAS преодолеет существующий информационный вакуум о безвизовых путешественниках, оценив, являются ли они безопасными, несут ли риски незаконной миграции или высокого уровня эпидемии, прежде чем они прибудут на внешнюю границу. Новая система будет в значительной степени способствовать повышению безопасности граждан ЕС. Поэтому это важный шаг в направлении более сильных и разумных информационных систем для границ и безопасности”.Впрочем, говоря о ETIAS, как о “новинке”, мы немного грешим против истины. Работа по созданию этой системы началась еще в 2016 году, и велась под патронатом Президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. На сегодня ETIAS подключена ко множеству баз данных и в принципе может быть запущена в любой момент. Осталось лишь немного довести ее до ума, чтобы минимизировать количество сбоев и ошибочных отказов.Поэтому европейцы на самом деле перестраховываются, когда назначают запуск электронных виз на 2021 год. Технически все готово к старту в 2020 году. И, если возникнет ситуация, которая насторожит страны Шенгенской зоны, ETIAS может быть включена и раньше объявленного срока.Так что у всех, кто хотел выпить чашечку кофе, посетить Венскую оперу, трудоустроиться в Европе, осесть там и забрать семью — осталось совсем немного времени для реализации своей личной евроинтеграционной мечты. Потом скромное обаяние безвиза может быть подпорчено железным занавесом виртуальных виз.