Безвиз – уже не безвиз?
Халява, сэр, имеет свойство быстро заканчиваться. 5 июля Европарламент утвердил введение, по сути, электронных виз для граждан безвизовых стран, включая Украину. С 2021 года мы уже не сможем, как сказал президент на церемонии вступления в силу безвиза в любой момент «выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу». Надо торопиться. Особенно тем, кто намылился в Европу на заработки. Тем более, что система может заработать и раньше объявленного срока...
Безвиз открыл дорогу в Европу миллионам украинцев с теневыми доходами, у которых есть деньги на поездку, но им было сложно доказать наличие постоянной высокооплачиваемой работы и свою финансовую состоятельность. Особенно острой эта проблема стала после обвала гривны в 2014 году, когда зарплаты 99% работающих в долларово-евровом эквиваленте обесценились до размера по европейским меркам “математической погрешности”.
У любого консульского чиновника возникал логичный вопрос: как ты собираешься путешествовать по Европе, если у тебя зарплата 200 евро в месяц в лучшем случае? Правда, наши соседи вошли в положение страны с 50%-ми теневой экономикой и стали требовать подтвердить финансовую состоятельность другими, порой, весьма оригинальными способами.
Поскольку для пребывания в странах Шенгенской зоны, как правило, надо иметь минимум 50-70 евро на каждый день, то для получения, скажем, годовой визы — 180 дней в общей сложности и 90 дней в полгода желательно было предъявить справку из банка о наличии текущего счета с активным движением средств по нему на сумму 4000-5000 евро. В 2014 году, когда началась пресловутая “банковская чистка” и НБУ закрывал банки каждый день, народ просто боялся держать такую сумму на счету.
Европа и тут пошла нам на встречу. И разработала систему специальных “туристических” счетов в отдельных банках с иностранным (европейским) капиталом. На такой счет достаточно было закинуть 1000 евро, но доступ к деньгам открывался только с момента пересечения границы Шенгенской зоны. И точно так же закрывался, когда вы возвращались на родину.
Чтобы попасть в страны Шенгенской зоны нужно будет заполнить электронную заявку и оплатить 7 евро. Сумма, на первый взгляд, смешная, но она тоже имеет значение: фактически вы предъявляете для “досмотра” свою банковскую карту. К 2020 году уже вступят в силу соглашения, позволяющие европейским государственным структурам просматривать частные счета в иностранных банках
Все это создавало дополнительные сложности, суету и коррупционную инфраструктуру. С открытием безвиза ушел в небытие целый пласт “визовых решальщиков” за деньги. Исчезли рекламные объявления “Сделаем Шенген”, “Организуем приглашение”, “Справки с места работы для получения визы” и т.д.
Возле киевского визового центра на Подоле, где еще год назад кипела жизнь, стало тихо и безлюдно. Съехали даже киоски, продававшие полуфиктивные страховки, хотя эта штука осталась нужна. Но покупать ее теперь приходится в интернете или у турфирм. Фирмы (те, что не закрылись) с оформления туристических виз переквалифицировались на рабочие и студенческие визы.
А вот огромного прироста индивидуального туризма, который прогнозировали в прошлом году, не случилось. Люди, как и прежде, в большинстве своем ездят отдыхать в турецко-египетские олл-инклюзивы или в краткосрочные автобусные туры по путевкам. На то, чтобы свободно бродить по Европе, у большинства не хватает ни денег, ни опыта. Кто раньше так путешествовал, тот и сейчас летает “в Париж, по делу, срочно”.
Что меняется после принятия решения о создании Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (European Travel Information and Authorization System, сокращенно – ETIAS)? Как сказано в официальном сообщении, граждане стран, освобожденных от визовых требований, должны будут перед поездкой в ЕС получить разрешение на въезд. Не будем лукавить: фактически речь идет о новой форме виз. Они будут трехлетними и виртуальными. Но все-таки это уже не безвиз.
Чтобы попасть в страны Шенгенской зоны нужно будет заполнить электронную заявку и оплатить 7 евро. Сумма, на первый взгляд, смешная, но она тоже имеет значение: фактически вы предъявляете для “досмотра” свою банковскую карту. К 2020 году уже вступят в силу соглашения, позволяющие европейским государственным структурам просматривать частные счета в иностранных банках. Если на карточке окажется подозрительно мало денег, появится дополнительный повод отказать во въезде.
Всего таких поводов будет великое множество. Помимо общей информации (имя, дата и место рождения, пол, гражданство срок действия загранпаспорта, домашний адрес и проч. контакты), путешественнику придется ответить на целый ряд вопросов.
Это вопросы о судимости, о наличии административных решений, частоте поездок за границу и т.д. Для разных стран вопросы в анкете могут отличаться. Например, у граждан Латинской Америки могут поинтересоваться не находились ли они в зонах эпидемических рисков. А у граждан Украины – о пребывании в зонах войны или конфликта.
Самый безвинный ответ может оказаться роковым. Например, в одну из прошлый поездок в Европу вы могли брать напрокат машину и нарваться на штраф. Штрафы во многих странах доходят до “адресата” очень долго — через полгода или даже год. Т.е. о неоплаченном штрафе заявитель может и не знать. А вот электронная система, скорее всего, знать будет. И не даст “добро”, поскольку ответ ей покажется неискренним. А если и даст, то может передумать и отменить уже одобренную заявку.
Так что у всех, кто хотел выпить чашечку кофе, посетить Венскую оперу, трудоустроиться в Европе, осесть там и забрать семью — осталось совсем немного времени для реализации своей личной евроинтеграционной мечты. Потом скромное обаяние безвиза может быть подпорчено железным занавесом виртуальных виз
Так же большие проблемы ожидают человека, который часто пересекает границу (ездит на заработки или в командировки). Опять же, компьютер — это бездушная машина, и ему, в отличие от визового офицера, не объяснишь, почему ты все время мотаешься в Польшу или Германию. Он делает вывод, что данное лицо может быть “эмиграционно опасно” и отсекает его на всякий случай. При этом не ясно, что делать людям, получившим отказ: ни сроков повторной подачи прошения, ни порядок обжалования пока неизвестны.
За год с момента введения безвиза во въезде в страны Европейского Союза было отказано 37,5 тыс. украинцев. Кто-то скажет, что это капля в море из полумиллиона тех, кто воспользовались преимуществами визовой свободы. Но с другой стороны — это еще как посмотреть. На самом деле количество “отказников” не такое уж и маленькое. И, по всей видимости, дальше будет расти.
В целом очевидно, что Европа уже устала от собственного либерализма. Безвизовый режим — это вопрос доверия к странам, которым он предоставлен. Очевидно, что градус этого доверия снижается. А недоверия — растет. Поэтому европейская бюрократия начала искать выход. И нашла его в системе информации и авторизации путешественников.
Как отметил докладчик Европарламента Кинга Гал, представляя новинку: “ETIAS преодолеет существующий информационный вакуум о безвизовых путешественниках, оценив, являются ли они безопасными, несут ли риски незаконной миграции или высокого уровня эпидемии, прежде чем они прибудут на внешнюю границу. Новая система будет в значительной степени способствовать повышению безопасности граждан ЕС. Поэтому это важный шаг в направлении более сильных и разумных информационных систем для границ и безопасности”.
Впрочем, говоря о ETIAS, как о “новинке”, мы немного грешим против истины. Работа по созданию этой системы началась еще в 2016 году, и велась под патронатом Президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. На сегодня ETIAS подключена ко множеству баз данных и в принципе может быть запущена в любой момент. Осталось лишь немного довести ее до ума, чтобы минимизировать количество сбоев и ошибочных отказов.
Поэтому европейцы на самом деле перестраховываются, когда назначают запуск электронных виз на 2021 год. Технически все готово к старту в 2020 году. И, если возникнет ситуация, которая насторожит страны Шенгенской зоны, ETIAS может быть включена и раньше объявленного срока.
Так что у всех, кто хотел выпить чашечку кофе, посетить Венскую оперу, трудоустроиться в Европе, осесть там и забрать семью — осталось совсем немного времени для реализации своей личной евроинтеграционной мечты. Потом скромное обаяние безвиза может быть подпорчено железным занавесом виртуальных виз.