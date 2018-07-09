В Великобритании подал в отставку министр по «Брекзиту» Дэвид Дэвис

Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис подал в отставку, сообщает BBC.



Он заявил о несогласии с позицией британского правительства относительно условий выхода из ЕС, заявив, что она может привести к «дальнейшим требованиям об уступках» со стороны Брюсселя.



Как сообщает BBC, в отставку подал также заместитель Дэвиса Стивен Бэйкер.



[В своем заявлении об отставке] мистер Дэвис написал: «Общее направление политики поставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах.



Дэвид Дэвис был назначен министром по выходу Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Он отвечал за ведение переговоров по «Брекзиту» с Брюсселем.



6 июля правительство Великобритании объявило о выработке общей позиции по условиям выхода страны из ЕС. Был выбран так называемый «мягкий Брекзит», который предусматривает, в частности, сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с ЕС.

