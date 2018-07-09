Леди в красном: «Я делаю все ради своей духовности»

Крупнейшая итальянская ежедневная газета «Corriere della Sera» посвятила полосу известной украинской телеведущей Оксане Марченко и ежегодному шоу Dolce & Gabbana Alta Moda, в котором украинская теледива приняла участие.





Оксана Марченко и создатель ее наряда Доменико Дольче

Оксана Марченко и Стефано Габана







«Фейерверк из красных перьев окутывает роскошную фигуру. Широкое декольте освещается бриллиантовым ожерельем с крестообразной подвеской с удивительным каратом. Ангел и Демон хотели бы увидеть прибытие Оксаны Марченко среди специальных гостей шоу высокой моды Dolce & Gabbana в Комо. «Если бы у меня не было глубокой духовности, я не смогла бы понять, как продвигать проекты своей жизни – от семьи до карьеры», - признается Оксана Марченко перед показом светлого образа украинской леди с романтическими и живыми глазами. Таким образом она объяснила загадку своего наряда, который для нее большая честь. Ведь этот наряд – очень большое доверие: за мастерство его создания Доменико и Стефано в апреле в Нью-Йорке получили «Большое яблоко».Оксана Марченко предстала перед изысканной публикой очень красивой, загадочной. И вы можете предположить, что она – высокомерная леди, которая может позволить себе любую прихоть. Особенно если учесть, что её муж – Виктор Медведчук, известный украинский политик, имеющий родственные связи с Владимиром Путиным – крестным отцом его дочери. «Человек, с которым у нас хорошие отношения. Дружба», - так говорит Оксана Марченко о Владимире Путине.Но, помимо этой детали, Оксана Марченко имеет и глубокую духовную культуру. Она известная украинская телеведущая, начавшая свою карьеру еще в девяностые годы. С того времени ее знают как учредителя медийной сети Omega TV, автора популярных программ «Имена», «Шоу Оксаны Марченко», ведущей украинской версии проекта «Х-фактор». Но в первую очередь Оксана Марченко – очень красивая женщина, и ее титул женщины года – яркое тому подтверждение. Поэтому для нее в целом мода и высокая мода в частности – особое увлечение. «У меня есть тысячи одежд и аксессуаров. Мои отношения с Dolce и Gabbana – из тех, когда вы не просто клиент, вы – часть семьи. Человеческие и эмоциональные отношения идут дальше. Еще до того, как я встретила их, я примеряла их модели. Уже более десяти лет. Их высокое творчество открыло для меня новую главу», - признается украинская красавица.Госпожа Медведчук была в Комо также и для того, чтобы изучить уникальные наряды, которые Доменико и Стефано создают для ее участия в качестве приглашенной звезды в новом украинском телешоу в начале августа. Они созданы в стилистике комбинации «ярких огней», подчеркивающих темперамент и характер Оксаны, а ангельская сторона – это ее глубокая культура и духовность.С детства Оксана Марченко очень хотела стать врачом. Но жизнь распорядилась иначе – и она получила историческое образование. В киевском доме Оксаны Марченко есть огромная библиотека с тысячами томов разных книг. «Пять тысяч уникальных произведений – с гордостью библиофила раскрывает тайны Оксана. – Это самая богатая частная библиотека в стране. Вы спросите, какая моя любимая книга? Люблю Генрика Сенкевича. Я люблю историю. В частности, итальянскую. Поверьте мне, вы живете в прекрасной стране». Также, по словам Оксаны Марченко, «нельзя игнорировать духовность». Она часто уходит в медитацию в монастырях под Киевом. Это – прекрасная возможность абстрагироваться, лучше понять мир и реальность. Поэтому лично для нее творческая смесь Дольче и Габбана – священная и светская. Идеальная.