Товарищу Йенсу, НАТО, лично

Идя навстречу историческому саммиту НАТО, заступил на трудовую вахту. Все внимание украинской нации прочно приковано к предстоящему событию. Мы с волнением ждали, чем закончатся происки Венгрии по срыву участия главкома в этом фантастическом мероприятии. Будапешт демонстрирует оскал кремлевской пропаганды, вставляя палки в колесо евроатлантической интеграции под надуманным предлогом. Как бы ущемляют венгерское меньшинство в Закарпатье.



Заставляют учить мову. Бред и абсурд! У нас нет и не может быть дискриминации по национальному, языковому и чисто расовому признаку. Каждый вправе заниматься тем, чем хочет. Ульяна учит нацию срать, Гройсман строит шестирядные автобаны с блек-джеком и шлюхами, Кличко, воспользовавшись замешательством киевлян, разбил одним махом триста парков и скверов. И это только в одном Киеве! Я уже не говорю о благоустроенных столичных пляжах, где на багамском песочке тысячи киевлян и гостей нации ждут закрепления в Конституции евроатлантического курса Украины. Только НАТО, только ЕС, только хардкор!



В связи с этим у меня маленькая просьба к генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу. Дорогой Йенс! Мы реально жаждем членства в организации. И у нации очень велики ожидания от предстоящего саммита с участием нашего главкома. Эстония, к примеру, ожидает от НАТО увеличения в регионе Балтии количества войск Альянса высокой готовности. У меня более глобальный вопрос: когда в Киеве дадут горячую воду? Понимаешь, Йен, какое дело… Короче, Украина резко переходит на стандарты НАТО.



Мы сказали остаточне прощавай российской империи и провели решительную декомммунизацию. Возможно, переход на НАТОвские стандарты и евроассоциация как-то связаны с отсутствием горячей воды? Да х..й с ней, Йенс, с горячей водой! В конце концов, мы не маленькие и умеем пользоваться бойлером. Правда, платить приходится и за как бы горячую воду, и дополнительно за электроэнергию



В заключении, товарищ Йенс, хочу особо подчеркнуть высокий боевой дух, которым пропитано все в нации. Не обращайте внимания на низкие рейтинги нашего главкома, поскольку это элемент гибридной войны, развязанной против нас кремлевскими социологами и примкнувшими к ним хакерами

Как не включишь зомбоящик, то либо Тимошенко – сука, либо очередной переход на стандарты. Никто, в принципе, не понимает, что это такое. Однако просто интересно: горячая вода входит в данный НАТОвский набор? Пляжи и скверы в Киеве просто чудесные. Опять же, песочек из Багам крайне приятен на ощупь. Но охрана пляжей гоняет всех, кто пытается помыть голову шампунькой в чистейших водах древнего Днепра. Не всякий владелец шампуня доплывет до середины Днепра, а рядом с пляжем постоянные скандалы.Йенс, ты бы провентилировал этот вопрос, поскольку чисто интересно. Мы сказали остаточне прощавай российской империи и провели решительную декомммунизацию. Возможно, переход на НАТОвские стандарты и евроассоциация как-то связаны с отсутствием горячей воды? Да х..й с ней, Йенс, с горячей водой! В конце концов, мы не маленькие и умеем пользоваться бойлером. Правда, платить приходится и за как бы горячую воду, и дополнительно за электроэнергию. Не важно. Вот только выключают воду вообще. Ни горячей, ни холодной. Предусматривают ли стандарты НАТО алгоритм действий населения в случае возникновения подобной ситуации? Может быть, есть секретные военные технологии получения воды из различных выделений? С выделениями у нас все в порядке, поскольку ВВП растет, гривна стала самой стабильной валютой мира из числа тех, которые отказываются менять. И все же, может, стоит поднять вопрос насчет воды с верховным главнокомандующим?Нам как-то, с..ка не с руки беспокоить главкома такими мелкими геополитическими вопросами. С Виталиком, понятное дело, разговаривать бесполезно. Он скверы разбивает и велосипедные дорожки прокладывает. Занят круглосуточно. Опять же, столько забот у верховного: томос надо вовремя получить, в Конституцию изменения внести, агрессию РФ отразить, Сенцова освободить. Очень плотный график. Не до воды. А ее нет. Если стандарты НАТО предусматривают суровое воздержания от использования водных ресурсов на смывание дерьма и мытье головы, то все с пониманием к этому отнесутся.Надо так надо. Если же наоборот, то нация уже готова очень резко вступить в Альянс с четверга, чтобы сразу замутить банный день.Очень бы хотелось, чтобы участники саммита в общем заявлении по трансатлантической безопасности маякнули насчет воды в столице европейской державы. Ну как бы невзначай, в конце. Типа «осознавая угрозы со стороны России, направленные на подрыв единства Альянса с помощью «Северного потока»-2 и продаже Анкаре комплексов С-400, учитывая необходимость дальнейшего усиления санкций, а также расширения перечня компаний из РФ, которые должны быть устранены с рынка, приветствуя горячее желание Киева вступить в члены с ГОРЯЧЕЙ водой, резюмириуем…».Вот это, дорогой товарищ Йенс и будет важным сигналом о перспективе членства и переходе на высокие стандарты самого мощного оборонного союза в истории цивилизации. А мы вас там не подведем! Всегда готовы поддержать, углубить и расширить. Если еще куда надо вступить для укрепления трансатлантической безопасности, то вы не стесняйтесь, пишите прямо в «Фейсбук». Организуем лютую поддержку и запишем видеообращение в «Ю-тюбе».В заключении, товарищ Йенс, хочу особо подчеркнуть высокий боевой дух, которым пропитано все в нации. Не обращайте внимания на низкие рейтинги нашего главкома, поскольку это элемент гибридной войны, развязанной против нас кремлевскими социологами и примкнувшими к ним хакерами. Если мы помоемся, то, вне всякого сомнения, остановим агрессию РФ, защитим широкой, чистой спиной Европу от ползучей аннексии Владимира Путина. Не сумлевайтесь!