Тюремщики начали носить видеорегистраторы - Минюст

Персонал учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы применяет портативные видеорегистраторы для контроля поведения осужденных и фиксации нарушений режима содержания. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.



Как рассказал заместитель министра юстиции, обеспечено использование персоналом каждого учреждения ношение портативных видеорегистраторов.



"Всего в учреждениях введены 411 портативных видеорегистраторов, используемых персоналом учреждений во время несения службы, что в среднем составляет 3 видеорегистратора на одно учреждение", - уточнил чиновник.



Чернышев добавил, что с помощью портативных видеорегистраторов зафиксировано 1271 случай противоправных действий со стороны осужденных и других лиц.

