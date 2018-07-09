В Украине будет по-прежнему жарко

В ближайшие сутки над территорией Украины продолжит господствовать теплая и в основном сухая воздушная масса, лишь на западе и юго-западе в дневное время есть вероятность кратковременных дождей, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков, лишь в западных, Винницкой и Одесской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура в восточной и южной частях, а также в Днепропетровской области ночью 18-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-25°.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 июля самая высокая температура днем была +35,9 в 1947 году, самая низкая ночью +7,5 в 1958 году.



11 июля в западных, большинстве центральных, Житомирской и Киевской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура в южной, восточной части, а также в Днепропетровской области ночью 18-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-25°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



9 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях бы

