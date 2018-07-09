Немецкий Красный Крест призвал увеличить помощь для Донбасса

Гуманитарную помощь для Донбасса необходимо существенно увеличить. Об этом заявил представитель Красного Креста в Германии Кристоф Йонен.



По его словам, на сегодняшний день в Украине около 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Особенно острой эта проблема стала для Донбасса.



"Люди и дальше зависимы от гуманитарных поставок. Нельзя забывать ни о конфликте, ни в первую очередь о тех, кого постигло бедствие за это", – отметил Йонен.



По данным Красного Креста, конфликт на Донбассе заставил более 2,8 млн человек покинуть свои дома. Около 1,6 млн стали внутренними переселенцами и только в Харькове количество таких лиц составляет 180 тысяч.



"Многие просто не имеют альтернативы, ведь их дома разрушены, а вернувшись домой, они не будут иметь социального обеспечения", – добавил Йонен.



Отмечается, что немецкий Красный Крест помогает украинскому Красному Кресту, передав три мобильных станции оказания медицинской помощи. Кроме того, он обеспечивает внутренних переселенцев в Харькове купонами для покупки продуктов питания и медикаментов.

