Fitch подтвердило рейтинги Львова на уровне "B-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Львова в иностранной и национальной валютах (РДЭ) на уровне "В-", прогноз по рейтингам "стабильный".



Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги муниципалитета ограничены суверенным рейтингом. Кроме того, рейтинги Львова отражают слабую институциональную среду для внутренних инвесторов в Украине.



Уровень рейтингов поддерживается положительными ожиданиями Fitch относительно операционных результатов города в среднесрочной перспективе.



Рейтинги также учитывают ожидаемый низкий прямой долг Львова в среднесрочной перспективе и умеренные условные обязательства, вытекающие из гарантий, выданных муниципальным предприятиям.



Как сообщалось, Львовский городской совет в начале июня 2018 года выпустил трехлетние облигации серий "G" и "H" номиналом 1 тыс. грн по 220 тыс. шт. в каждой из серий. Привлеченные средства эмитент планирует направить на софинансирование проектов по развитию инфраструктуры.



Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило всему выпуску рейтинг "В-".

