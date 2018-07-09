В Раде появилась идея увеличить количество членов ЦИК – Парубий

В Верховной Раде предложили идею увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии, что позволит увеличить количество вакантных должностей в ней и назначить всех 14 кандидатов, внесенных президентом, заявляет председатель украинского парламента Андрей Парубий.



"Сейчас я собираю предложения от разных фракций о том, как выйти из данной ситуации. Хочу вам озвучить, что одно из звучавших предложений касается того, чтобы в законе о Центральной избирательной комиссии изменить количественный состав Центральной избирательной комиссии. И таким образом мы сможем рассматривать в зале все предложения, которые поданы фракциями или которые поданы президентом в парламент, без дилеммы 14 (кандидатов – ИФ) и 13 (вакантных мест – ИФ)", - заявил А.Парубий на брифинге в понедельник в Киеве.



По словам А.Парубия, предложения увеличить количественный состав ЦИК звучали от разных народных депутатов, как один из вариантов выхода из сложившейся ситуации.



Спикер напомнил, что есть еще один вариант – повторное внесение в парламент представления президента Украины с перечнем кандидатов в члены ЦИК. Он пояснил, что такой вариант может отложить на продолжительное время рассмотрение кадрового вопроса Центризбиркома, поскольку потребуется спецпроверка новых кандидатов, если они появятся в президентском списке.



В то же время, спикер не озвучил цифру, насколько может быть увеличен количественный состав ЦИК согласно депутатской инициативе.



А.Парубий надеется, что в понедельник к вечеру будут политические позиции фракций и групп по данному вопросу и во вторник в парламенте может быть предметный разговор о конкретном законопроекте с изменениями в закон о Центральной избирательной комиссии.

