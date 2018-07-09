Дерипаска выиграл суд против Рыбки и Лесли

Усть-Лабинский суд постановил взыскать по 500 тысяч рублей с Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите неприкосновенности частной жизни.



Об это рассказал помощник председателя суда Оксана Шарейко.



Отмечается, что иск удовлетворен частично. Защита Дерипаски требовала с ответчиков 2 миллиона рублей.



Также суд обязал ответчиков удалить из интернета все распространенные ими фото- и видеоматериалы, а также комментарии к ним, запретив их публикацию в дальнейшем.



Решение суда вступает в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано.

