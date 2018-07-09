Найден способ сэкономить при бронировании авиабилетов

Новое исследование онлайн-сервиса Which? Travel показало, что авиакомпании продают билеты по более высоким ценам, если путешественники бронируют их со смартфона, а не с компьютера. Об этом сообщает Mirror.



Специалисты проанализировали пять самых востребованных их клиентами авиакомпаний (Ryanair, easyJet, TUI, British Airways, Jet2) и выяснили, что среди них только Jet2 не взимает дополнительную плату при покупке авиабилета через телефон.



В то время как Ryanair и TUI завышают цену на 20 фунтов стерлингов, easyJet на 15 фунтов, а British Airways добавляет 10 фунтов.



Также сотрудники онлайн-сервиса сообщили, что это не единственные компании, которые указывают завышенные цены при бронировании со смартфона. Так, например, лоукостер Wizz Air снимает дополнительные 15 евро в качестве комиссионного сбора, а авиакомпания Norwegian прибавляет к стоимости 20 фунтов за изменение бронирования при любом способе покупки билета.



Представители авиакомпаний пояснили, что так происходит из-за дополнительных административных сборов, которые автоматически прибавляются к стоимости при бронировании через смартфон. В связи с этим специалисты посоветовали покупать авиабилеты, пользуясь компьютером, чтобы сэкономить.

